Теннисисты из Подмосковья победили на Спартакиаде народов России
Представители Московской области завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на теннисном турнире в рамках II летней Спартакиады народов России. Такой результат обеспечил сборной региона первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в Екатеринбурге с 24 по 30 августа.
«Две медали Подмосковью принесли игры в парном мужском разряде. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Егор Плешивцев и Тимофей Дерепаско, а второе место заняли Григорий Шебекин и Роман Харламов», — говорится в сообщении.Серебряные награды получили также Варвара Паньшина и Виктория Милованова в женском парном разряде и Варвара Паньшина с Тимофеем Дерепаско в смешанном парном разряде.
А бронзовые медали выиграли Кристина Кроитор в одиночном разряде среди женщин и Григорий Шебекин в одиночном разряде среди мужчин.