Теннисисты из Подмосковья победили на Спартакиаде народов России

02 сентября 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на теннисном турнире в рамках II летней Спартакиады народов России. Такой результат обеспечил сборной региона первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Екатеринбурге с 24 по 30 августа.





«Две медали Подмосковью принесли игры в парном мужском разряде. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Егор Плешивцев и Тимофей Дерепаско, а второе место заняли Григорий Шебекин и Роман Харламов», — говорится в сообщении.