Раменский фельдшер скорой помощи стал звездой российского кино

10 октября 2025, 16:00

Фото: Раменский медиацентр

Фельдшер подстанции скорой помощи в Раменском Валентин Ковалёв одержал победу на кинофестивале «КиноМеч». Фильм «Земля викингов» с подмосковным медиком в одной из главных ролей получил четыре престижные награды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Картина завоевала Большой Гран-при фестиваля и три специальные награды – за лучшую мужскую роль, лучший монтаж и лучшую озвучку. Ковалёв совмещает медицинскую деятельность с творческой работой и преподаванием актёрского мастерства.

«Конкуренция на фестивале была очень высокой. Два фильма от московской мастерской с захватывающим сюжетом и отличной фехтовально-боевой хореографией в некоторых аспектах были сильнее нас. Но мы победили благодаря оригинальному сюжету и масштабности истории», – поделился впечатлениями Валентин