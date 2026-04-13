Каратистки из Мытищ завоевали шесть медалей на первенстве России

13 апреля 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали воспитанницы мытищинской спортивной школы ЦДЮС на первенстве России по всестилевому карате. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Всего участие в первенстве приняли около двух с половиной тысяч спортсменов из 66 российских регионов. Они соревновались в трёх дисциплинах: «ограниченный контакт» (ОК), «полный контакт» и «полный контакт в средствах защиты» (ПКСЗ).





«Мытищинская каратистка Яна Берман, выступавшая в возрастной категории 14-15 лет, выиграла золото в «ОК-ката-ренгокай» и бронзу в «ОК-ката-вадо-рю». А Мадина Шарифова в той же возрастной категории заняла второе место в «ОК-ката-ренгокай», — говорится в сообщении.