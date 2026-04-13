Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» взяли серебро чемпионата России

13 апреля 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» заняла второе место на чемпионате России. Об этом сообщат пресс-служба Минспорта Московской области.





В решающем матче подмосковные спортсменки сыграли с командой «Динамо-Ак Барс» и уступили со счётом 3:0. Министр спорта региона Дмитрий Абарёнов отметил, что призовое место является большим достижением.





«За последние три сезона «Заречье-Одинцово» не только вернулись в призовую тройку, но уже сделали серьезную заявку на победу в чемпионате», — сказал Абарёнов.

«Сезон 2025/2026 был непростой. Море эмоций, падения и взлёты. Но мы всегда были вместе: всегда болели за девчонок и дома, и на выездах. И в этом наша сила!» — отметил Колунов.