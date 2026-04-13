Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» взяли серебро чемпионата России
Команда женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» заняла второе место на чемпионате России. Об этом сообщат пресс-служба Минспорта Московской области.
В решающем матче подмосковные спортсменки сыграли с командой «Динамо-Ак Барс» и уступили со счётом 3:0. Министр спорта региона Дмитрий Абарёнов отметил, что призовое место является большим достижением.
«За последние три сезона «Заречье-Одинцово» не только вернулись в призовую тройку, но уже сделали серьезную заявку на победу в чемпионате», — сказал Абарёнов.Волейболисток поздравил с отличным результатом председатель наблюдательного совета ВК «Заречье-Одинцово», депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Сезон 2025/2026 был непростой. Море эмоций, падения и взлёты. Но мы всегда были вместе: всегда болели за девчонок и дома, и на выездах. И в этом наша сила!» — отметил Колунов.Серебряные медали получили Юлия Бровкина, Ольга Бирюкова, Юлия Максимова, Елена Гатина, Ирина Соболева, Виктория Буркова, Ангелина Сперскайте, Надежда Столяр, Анна Хабибрахманова, Ульяна Ермолаева, Ева Павлович Мори, Богумила Бярда, Светлана Масалева и Елена Младенова.