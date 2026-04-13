В Жуковском пенсионерку спасла от мошеннического кредита соседка
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники вымогали деньги у 68-летней жительницы Жуковского. Пресечь обман и задержать одного из участников банды помогла соседка пострадавшей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Афера разворачивалась по классической схеме: лжесотрудники ФСБ и других ведомств убедили пожилую женщину, что от её имени финансируют ВСУ, поэтому нужно снять все сбережения со счёта и передать их «для декларирования».
«Женщина отдала мошенникам 500 тысяч рублей. Тогда они заявили, что от её имени взят и уже переведён на подставной счёт кредит на три миллиона рублей. И чтобы погасить этот заём, пенсионерке достаточно отдать миллион рублей», — говорится в сообщении.Одолжить недостающие деньги женщина решила у соседки, и когда рассказала ей все обстоятельства дела, та настояла на обращении в полицию. Дальнейшее происходило под контролем оперативников. В момент передачи денег полицейские задержали курьера мошенников. Он оказался 23-летним приезжим из Пермского края.
Сейчас расследование в отношении курьера завершено, его дело передали в суд.