Подмосковный ЦСП «Витязь» открыл набор контрактников в войска связи
В подмосковном Центре специальной подготовки «Витязь» открыт набор на военную службу по контракту в войска связи. Особое внимание уделяется специалистам в сфере IT — системным администраторам, а также профессионалам, занимающимся настройкой оборудования и прокладкой линий связи.
Связисты выполняют ключевые задачи по обеспечению устойчивого управления подразделениями: разворачивают и обслуживают системы связи, настраивают закрытые сети и поддерживают работоспособность оборудования.
Военнослужащим гарантируется полное обеспечение на весь период службы. В него входят форма, питание и жильё, компенсация проезда, а также помощь в оформлении и восстановлении документов. Дополнительно предусмотрены круглосуточная поддержка и полный социальный пакет.
Ознакомиться с требованиями и условиями службы можно на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
