19 ноября 2026, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на XIV всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Дружбы». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Тольятти с 13 по 15 ноября. В соревнованиях участвовали более 1 100 атлетов из разных регионов России. Они боролись в дисциплинах «ката» и «кумитэ».





«Награды Подмосковью принесли Елизавета Котельва из Воскресенска, выступавшая в весовой категории до 68 килограммов, и две воспитанницы люберецкой спортшколы олимпийского резерва по единоборствам: Самира Хасанова в весе до 52 килограммов и Елизавета Ворошилова в весе до 47 килограммов», — говорится в сообщении.