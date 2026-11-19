Каратистки из Подмосковья завоевали три медали на Кубке Дружбы
Три бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на XIV всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Дружбы». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в Тольятти с 13 по 15 ноября. В соревнованиях участвовали более 1 100 атлетов из разных регионов России. Они боролись в дисциплинах «ката» и «кумитэ».
«Награды Подмосковью принесли Елизавета Котельва из Воскресенска, выступавшая в весовой категории до 68 килограммов, и две воспитанницы люберецкой спортшколы олимпийского резерва по единоборствам: Самира Хасанова в весе до 52 килограммов и Елизавета Ворошилова в весе до 47 килограммов», — говорится в сообщении.Новости о выступлениях подмосковных спортсменов на соревнованиях различных уровней, а также о турнирах на территории региона публикуются в соцсетях областного министерства: на странице VK и канале в мессенджере МАХ.