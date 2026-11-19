В Коломне провели рейд по пожарной безопасности в быту
Правила пожарной безопасности в быту напомнили жителям Коломны работники Мособлпожспаса в ходе профилактического рейда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты отметили, что большинство пожаров в жилых помещениях происходит из-за неисправности проводки и нарушений при эксплуатации электроприборов.
«Пожарные разъяснили, почему нельзя пользоваться самодельными электрическими приборами, перегружать сеть и прикасаться к работающей технике мокрыми руками», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе бесед уделялось безопасности детей. Работники Мособлпожспаса призвали регулярно рассказывать ребятам о правилах, а также не оставлять малышей одних в помещениях с включённой плитой или растопленной печью и прятать спички и зажигалки в недоступном для них месте.