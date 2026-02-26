Кардиохирурги Детского центра прооперировали новорождённого в первые сутки жизни

26 февраля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кардиохирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли новорождённого в первый день жизни. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в клинику маленького пациента в тяжёлом состоянии. Врождённый порок сердца ему установили ещё внутриутробно. После рождения врачи подтвердили критическую комбинацию пороков: коарктацию и гипоплазию дуги аорты.



Из-за таких патологий сердцу приходится работать с чрезмерной нагрузкой. В результате нижняя половина тела испытывает хронический дефицит кислорода. Сочетание этих двух пороков создаёт угрозу для жизни, требующую незамедлительного хирургического вмешательства.

«Мы провели ребёнку высокотехнологичную операцию на работающем сердце – резекцию коарктации аорты с пластикой дуги аорты. Полностью удалили суженный участок аорты и сшили здоровые концы сосуда между собой. Теперь кровь течёт свободно, и сердцу больше не приходится работать с перегрузкой», – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДНКЦ им. Рошаля Андрей Свободов.