На всероссийском форуме наградили победителей подмосковного конкурса наставников
Награждение победителей и призёров конкурса наставников стало ключевым событием Всероссийского форума с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов», который состоялся в Подмосковье.
Конкурс проводился в системе здравоохранении региона в два этапа. С 5 февраля по 1 марта принимались заявки, а со 2 по 16 марта конкурсная комиссия в составе представителей Минздрава Подмосковья и Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России оценивала результаты.
Большинство заявок включало креативные подходы и уникальные практики наставников. Так, в номинации «Лучшие медицинские учреждения по организации наставничества» лидерами стали МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Красногорская и Долгопрудненская клинические больницы.
Победителем, который набрал самое большое количество баллов конкурсной комиссии и показал высокий уровень профессионального наставничества, стала главврач, врач-стоматолог-терапевт Королёвской стоматологической поликлиники Ольга Ходненко.
«Для нас очень ценно, что многие заявки отличались нестандартными подходами по реализации программы наставничества. Очень точечно ведётся работа с молодыми специалистами в учреждениях-лидерах. Программу наставничества у победителя областного конкурса Ольги Ходненко прошли свыше 200 молодых специалистов. Кейсы финалистов обязательно войдут в сборник наших подмосковных практик по наставничеству и будут тиражированы в отрасли», – сказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова.Ранее сообщалось, что во Всероссийском форуме с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов» в Подмосковье приняли участие свыше 600 гостей. Это уже второй форум в отрасли здравоохранения региона по теме наставничества. Организаторами выступили Минздрав Подмосковья и Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения России.
Система наставничества работает в регионе с 2022 года. За это время через неё прошли более 5000 молодых медработников. Опытные врачи и средний медперсонал помогают новичкам адаптироваться на рабочем месте, делятся специальными знаниями, сопровождают на всех этапах становления в профессии.