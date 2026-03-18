На всероссийском форуме наградили победителей подмосковного конкурса наставников

18 марта 2026, 21:19

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Награждение победителей и призёров конкурса наставников стало ключевым событием Всероссийского форума с международным участием «Наставничество. Перезагрузка подходов», который состоялся в Подмосковье.





Конкурс проводился в системе здравоохранении региона в два этапа. С 5 февраля по 1 марта принимались заявки, а со 2 по 16 марта конкурсная комиссия в составе представителей Минздрава Подмосковья и Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России оценивала результаты.



Большинство заявок включало креативные подходы и уникальные практики наставников. Так, в номинации «Лучшие медицинские учреждения по организации наставничества» лидерами стали МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Красногорская и Долгопрудненская клинические больницы.



Победителем, который набрал самое большое количество баллов конкурсной комиссии и показал высокий уровень профессионального наставничества, стала главврач, врач-стоматолог-терапевт Королёвской стоматологической поликлиники Ольга Ходненко.

«Для нас очень ценно, что многие заявки отличались нестандартными подходами по реализации программы наставничества. Очень точечно ведётся работа с молодыми специалистами в учреждениях-лидерах. Программу наставничества у победителя областного конкурса Ольги Ходненко прошли свыше 200 молодых специалистов. Кейсы финалистов обязательно войдут в сборник наших подмосковных практик по наставничеству и будут тиражированы в отрасли», – сказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова.