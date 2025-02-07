В Подмосковье отремонтировали 230 остановочных павильонов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по приведению в порядок остановочных павильонов на региональных дорогах Московской области начались в этом году раньше обычного из-за аномально тёплой зимы, в настоящее время отремонтировано уже 230 объектов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Специалисты Мосавтодора обследовали более 10 тысяч остановочных павильонов, при этом они выявили более 250 дефектов — разбитые стенки остановок из поликарбоната и стекла, сломанные урны и повреждённые лавочки. 230 остановочных павильонов уже отремонтировали», — говорится в сообщении.В частности, повреждённые листы поликарбоната дорожники заменили на остановках «МЦД Кучино» в Балашихе и «Булочная (ДК «Старт») в Луховицах, остекление восстановили на остановках «ул. Заводская» и «Кафе» в Долгопрудном, а также на остановках «Фабричный поворот», «Прохорово» и «Почта» Волоколамске и в других местах. Работы продолжаются.
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