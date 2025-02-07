В Подмосковье отремонтировали 230 остановочных павильонов

Работы по приведению в порядок остановочных павильонов на региональных дорогах Московской области начались в этом году раньше обычного из-за аномально тёплой зимы, в настоящее время отремонтировано уже 230 объектов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.