В феврале изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД
В феврале ожидается корректировка расписания некоторых пригородных поездов на дальних маршрутах Савеловского направления. Это связано с модернизацией инфраструктуры на участках Дмитров — Савёлово, Дубна — Большая Волга и Яхрома — Икша, где планируется усиление объектов электроснабжения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
На отрезке пути Дмитров — Савёлово на ранее созданных разъездах на остановочных пунктах Власово, Лебзино и Орудьево в течение февраля в утреннее и дневное время будут проводиться работы по установке объектов энергоснабжения.
Кроме того, запланированы ремонтные работы контактной сети на участках Дубна — Большая Волга и Икша — Яхрома. Они будут проводиться в утренние и дневные часы, что повлияет на расписание движения поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые поезда исключат из расписания.
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Кроме того, запланированы ремонтные работы контактной сети на участках Дубна — Большая Волга и Икша — Яхрома. Они будут проводиться в утренние и дневные часы, что повлияет на расписание движения поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые поезда исключат из расписания.
Московская железная дорога рекомендует пассажирам ознакомиться с возможными изменениями в расписании пригородных поездов заранее. Узнать актуальную информацию можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Дайана Хусинова