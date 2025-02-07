В феврале изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления

В феврале ожидается корректировка расписания некоторых пригородных поездов на дальних маршрутах Савеловского направления. Это связано с модернизацией инфраструктуры на участках Дмитров — Савёлово, Дубна — Большая Волга и Яхрома — Икша, где планируется усиление объектов электроснабжения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой ​на МЖД.





Московская железная дорога рекомендует пассажирам ознакомиться с возможными изменениями в расписании пригородных поездов заранее. Узнать актуальную информацию можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».



