Робот Макс проконсультировал по карте «Стрелка» уже более 220 тыс. пользователей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Цифровой помощник «Госуслуг» робот Макс за полгода помог более чем 220 тысячам пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Макс начал отвечать на вопросы о транспортной карте «Стрелка» в конце прошлого лета. Совместный проект Минтранса Подмосковья и федеральных «Госуслуг» сделал использование карты ещё более удобным. Теперь жителям региона можно уточнить информацию не только на региональном портале, но и у робота Макса», – отметили в ведомстве.Цифровой помощник подскажет, как и где оформить «Стрелку», как её пополнить, как подтвердить льготу, а также что делать, если карта не работает.
Чтобы получить консультацию, нужно задать вопрос в чате с роботом.
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