В Одинцове 23 мая проведут акцию по сбору донорской крови

20 мая 2026, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Донорская акция состоится в Одинцовской областной больнице в субботу, 23 мая. Принять в ней участие приглашают всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Стать донором крови может человек в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.





«Будущим донорам следует за двое суток до сдачи крови отказаться от спиртных напитков, за сутки — от острой, жирной и копчёной пищи, а в день донации нельзя курить и обязательно нужно съесть лёгкий завтрак», — говорится в сообщении.