В Одинцове 23 мая проведут акцию по сбору донорской крови
Донорская акция состоится в Одинцовской областной больнице в субботу, 23 мая. Принять в ней участие приглашают всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Стать донором крови может человек в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.
«Будущим донорам следует за двое суток до сдачи крови отказаться от спиртных напитков, за сутки — от острой, жирной и копчёной пищи, а в день донации нельзя курить и обязательно нужно съесть лёгкий завтрак», — говорится в сообщении.Акция будет проходить с 8:30 до 12:00 в отделении переливания крови. Оно расположено в терапевтическом корпусе больницы по адресу: город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом №11Б.