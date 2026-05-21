Продлена регистрация на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

21 мая 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба МИМП

Приём заявок на участие в Международном фестивале молодёжи продлили до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Фестиваль пройдёт в Екатеринбурге 11-17 сентября и соберёт около 10 000 участников из 190 стран.

«В программе – дискуссии с экспертами, креативные лаборатории, спортивные мастер-классы с чемпионами. Это среда, где идеи превращаются в проекты, место их силы. Самая крутая делегация Московской области ищет активных и талантливых», – сказали в МИМП.