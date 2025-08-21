Картонные фигуры детей появились на обочинах дорог в Подмосковье
Жители нескольких городов Подмосковья начали замечать у пешеходных переходов необычные установки – картонные фигуры школьников. В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона пояснили, что это новая мера по борьбе с нарушителями и повышению безопасности на дорогах.
Согласно указанию Минтранса Подмосковья, к 1 сентября на переходах возле образовательных учреждений во всех округах установят более тысячи таких макетов с изображениями пешеходов. Основная цель нововведения – привлечь внимание водителей и побудить их снижать скорость перед переходами.
В ведомстве отметили, что оценить эффективность установки фигур удастся лишь через несколько месяцев. Эта инициатива стала частью комплексного плана подготовки дорожной инфраструктуры к новому учебному году.
Местные жители надеются, что новые меры помогут снизить количество нарушений и сделают дороги у школ более безопасными для детей.
