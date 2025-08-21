Картонные фигуры детей появились на обочинах дорог в Подмосковье

21 августа 2025, 19:26

оригинал Фото: iStock/eugenesergeev

Жители нескольких городов Подмосковья начали замечать у пешеходных переходов необычные установки – картонные фигуры школьников. В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона пояснили, что это новая мера по борьбе с нарушителями и повышению безопасности на дорогах.