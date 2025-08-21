Шесть городов Подмосковья выиграли конкурс по формированию городской среды
Шесть подмосковных городов стали победителями Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Конкурс стартовал по поручению президента в 2018 году. Результаты конкурса этого года объявили на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
«Большинство подмосковных городов имеют богатое наследие и особую атмосферу. Мы каждый год участвуем в этом конкурсе, чтобы сохранить уникальность и сделать жизнь в регионе ещё комфортнее. С 2018 года 52 региональных проекта стали победителями. Мы продолжим создавать новые пространства для жизни, встреч и идей», – написал глава региона в своём ТГ-канале.Победителями стали Коломна с набережной Дмитрия Донского; Егорьевск с благоустройством набережной реки Гуслица; Истра с территорией у МЦ «МИР»; Видное с Советской площадью и прилегающими территориями; Клин с проектом «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту», а также Яхрома и благоустройство площади генерала Кузнецова.