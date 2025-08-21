Шесть городов Подмосковья выиграли конкурс по формированию городской среды

21 августа 2025, 18:54

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Шесть подмосковных городов стали победителями Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Конкурс стартовал по поручению президента в 2018 году. Результаты конкурса этого года объявили на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».



«Большинство подмосковных городов имеют богатое наследие и особую атмосферу. Мы каждый год участвуем в этом конкурсе, чтобы сохранить уникальность и сделать жизнь в регионе ещё комфортнее. С 2018 года 52 региональных проекта стали победителями. Мы продолжим создавать новые пространства для жизни, встреч и идей», – написал глава региона в своём ТГ-канале.