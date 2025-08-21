В Подольске на улице Большой Зеленовской стартовал ремонт дороги
В Подольске начались работы по замене асфальтового покрытия на улице Большой Зеленовской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Специалисты приступили к демонтажу старого дорожного полотна. Ранее они уже заменили бортовые камни. Во время ремонта обновят дорожное покрытие протяженностью более 1 км. Суммарная площадь ремонтируемого участка превышает 10 тыс. кв. м. В планах – заменить более 1 км бортового камня. В работах задействованы две единицы техники и девять специалистов дорожной службы», – отметили в администрации.Помимо этого, в ближайшее время начнутся работы на Большой Ивановской улице.
По данным пресс-службы, план по обновлению дорожной инфраструктуры на текущий год включает обновление 26 муниципальных и 11 региональных дорог. Большую часть работ уже выполнили.