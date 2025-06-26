Кашира подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией школьного кластера
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Школы Каширы смогут обучать учеников различным инженерным специальностям. Такая возможность учебным заведениям Каширы будет предоставлена благодаря соглашению с Ассоциацией школьного кластера, которое подписали ВРИП главы округа Евгений Тертышного и исполнительный директор Ассоциации Александр Пименов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сотрудничество с Ассоциацией школьного кластера — это инвестиция в будущее Каширы. Мы создаём условия для реализации талантов ребят в научно-технических направлениях деятельности», — сказал Евгений Тертышников.В свою очередь Александр Пименов отметил, что Ассоциация школьного кластера выстраивает систему непрерывного инженерного образования и предоставляет школам доступ к самым передовым разработкам.