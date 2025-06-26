В парке Каширы 28 июня проведут занятие «Зелёной школы»
Очередное занятие «Зелёной школы» состоится в городском парке Каширы в субботу, 28 июня. Темой урока для юных натуралистов станет животный мир Тасмании. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занятия в «Зелёной школе» всегда вызывают у наших детей большой интерес. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уделает особое внимание детскому отдыху, и мы, поддерживая главу региона, еженедельно предлагаем юным каширянам насыщенную программу», – рассказала директор Каширского городского парка Олеся Кожадей.Урок в «Зелёной школе» начнётся в 13:30, возрастных ограничений нет. По информации из Telegram-канала «Парки Каширы», предварительная запись на занятие не требуется, достаточно прийти в указанное время.