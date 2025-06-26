В Пушкинском округе планируется расселить 125 аварийных домов
Доклад о реализации программы по расселению аварийного жилья представил в Мособлдуме глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Максим Красноцветов сообщил, что в округе насчитывается 125 аварийных многоквартирных домов общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Он также подробно рассказал о мерах реализации их расселения. Глава округа отметил, что расселение ведётся как по госпрограмме, так и с привлечением застройщиков в рамках договоров о комплексном развитии территории», — говорится в сообщении.Красноцветов также рассказал об информировании населения о программе выдачи сертификатов, с помощью которых жители аварийных домов могут самостоятельно купить себе квартиру в любом районе Подмосковья. С 1 июня, когда программа была возобновлена, в округе подали уже 12 заявлений на такие сертификаты.