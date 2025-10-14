В Зарайске обновили фасад жилого дома в рамках программы капремонта
Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск
В Зарайске завершён капитальный ремонт фасада двухэтажного жилого дома, расположенного в центре города. Работы проведены в рамках краткосрочного плана «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Московской области», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе ремонта фасад оштукатурили и покрасили в цвета, выбранные по согласованию с жителями. Помимо этого, в доме заменили крышу, установили новые козырьки, восстановили отмостку и обновили окна. Комплексное обновление значительно улучшило внешний вид здания и повысило комфорт проживания.
По словам заместителя главы Зарайского округа по вопросам ЖКХ Никиты Иванова, в программу капитального ремонта 2024 года вошло 19 многоквартирных домов. Работы завершены на всех объектах, кроме одного — дома №34/11 на улице Красноармейской, где продолжается обновление фасада.
Программа капремонта способствует улучшению жилищных условий жителей Зарайска и преображает городской облик, создавая более комфортную среду для жизни.
