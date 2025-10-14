В Зарайске обновили фасад жилого дома в рамках программы капремонта

14 октября 2025, 10:17

Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Зарайске завершён капитальный ремонт фасада двухэтажного жилого дома, расположенного в центре города. Работы проведены в рамках краткосрочного плана «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Московской области», сообщает пресс-служба администрации городского округа.