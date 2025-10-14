Названо самое популярное блюдо в школьных столовых Подмосковья
Подмосковные школьники предпочитают пельмени. Это блюдо возглавило рейтинг популярности в столовых учебных заведений региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В топ-3 любимых блюд в школьных столовых Подмосковья вошли также макароны с сыром и блины. В целом качеством школьного питания довольны 98% юных жителей региона.
«Меню в школьных столовых обновляют регулярно и составляют с учётом мнения детей и их родителей. Чтобы питание было не только полезным, но и вкусным, учитываются как предпочтения ребят, так и вероятность аллергий на те или иные продукты», — говорится в сообщении.С нового учебного года в школьных столовых ввели ряд новых блюд и продуктов. Там появились круассаны, куриный шницель, хлопья с молоком и пр. Кроме того, увеличился ассортимент свежих фруктов.