Каширская Народная дружина получила новый автомобиль для патрулирования

17 ноября 2025, 15:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин вручил ключи от автомобиля ГАЗ «Соболь» народным дружинникам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.