Каширская Народная дружина получила новый автомобиль для патрулирования
Глава городского округа Кашира Роман Пичугин вручил ключи от автомобиля ГАЗ «Соболь» народным дружинникам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Теперь добровольные помощники полиции расширят зону патрулирования и смогут оперативно выезжать в рейды.
Новый автомобиль передали в торжественной обстановке. Ключи получил Александр Коценко. Руководитель муниципалитета поблагодарил дружинников за вклад в защиту общественного порядка.
Народная дружина была сформирована в Кашире в 2018 году и активно взаимодействует с ОМВД России по городскому округу. Еженедельно проводятся рейды с участием дружинников. Они направлены на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, снижение травматизма на железнодорожном транспорте.
Дружинники проводят профилактическую работу среди населения. Они участвуют в охране общественного порядка во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
