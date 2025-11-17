Достижения.рф

Каширская Народная дружина получила новый автомобиль для патрулирования

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин вручил ключи от автомобиля ГАЗ «Соболь» народным дружинникам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Теперь добровольные помощники полиции расширят зону патрулирования и смогут оперативно выезжать в рейды.

Новый автомобиль передали в торжественной обстановке. Ключи получил Александр Коценко. Руководитель муниципалитета поблагодарил дружинников за вклад в защиту общественного порядка.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Народная дружина была сформирована в Кашире в 2018 году и активно взаимодействует с ОМВД России по городскому округу. Еженедельно проводятся рейды с участием дружинников. Они направлены на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, снижение травматизма на железнодорожном транспорте.

Дружинники проводят профилактическую работу среди населения. Они участвуют в охране общественного порядка во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Лора Луганская

