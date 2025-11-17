Жителей Каширы приглашают в парки на спортивные и игровые программы

17 ноября 2025, 15:02

Фото: istockphoto.com/possum1961

Игровые программы для детей и взрослых, а также занятия физкультурой на свежем воздухе организуют для посетителей парков городского округа Кашира на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Активности разработали в соответствии с губернаторской программой «Парки Подмосковья».





«Всех жителей и гостей округа ждёт в парках дыхательная гимнастика и утренняя зарядка от проекта «Активное долголетие», мастер-классы и многое другое», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.