Жителей Каширы приглашают в парки на спортивные и игровые программы
Игровые программы для детей и взрослых, а также занятия физкультурой на свежем воздухе организуют для посетителей парков городского округа Кашира на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Активности разработали в соответствии с губернаторской программой «Парки Подмосковья».
«Всех жителей и гостей округа ждёт в парках дыхательная гимнастика и утренняя зарядка от проекта «Активное долголетие», мастер-классы и многое другое», — рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.В частности, 18 ноября в городском парке Каширы с 11:00 до 11:30 будет проходить занятие по гимнастике, а 21 ноября в то же время — по дыхательной гимнастике. А в выходные — 22 и 23 ноября — состоятся творческие мастер-классы и игровые программы.
В парке «Дубовая роща» 19 ноября и 21 ноября в 17:00 начнётся игровая, а в 18:00 — творческая программа. 20 ноября с 10 до 12 утра состоятся утренняя зарядка и занятие гимнастикой.