Каширские долголеты освоили на тренировках гимнастические палки
Видео: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Участники проекта «Активное долголетие» из Каширы регулярно используют на занятиях гимнастические палки, рассказали в пресс-службе администрации городского округа. Это способствует укреплению мышц спины и поддержанию общего тонуса организма.
Упражнения помогают сохранить активность и гибкость мышечного каркаса, что особенно важно для пожилых людей. Кроме того, занятия с палками улучшают подвижность грудного отдела позвоночника и плечевых суставов.
«Такие тренировки позволяют скорректировать осанку, уменьшают риск развития сколиоза и других заболеваний позвоночника, сохраняют хорошее самочувствие», – пояснили в администрации.
Там напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие можно по телефону: 8 (49669) 28-147.
Расписание занятий в Кашире размещено по ссылке.