Каширские долголеты освоили на тренировках гимнастические палки

13 ноября 2025, 18:21

Видео: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Участники проекта «Активное долголетие» из Каширы регулярно используют на занятиях гимнастические палки, рассказали в пресс-службе администрации городского округа. Это способствует укреплению мышц спины и поддержанию общего тонуса организма.





Упражнения помогают сохранить активность и гибкость мышечного каркаса, что особенно важно для пожилых людей. Кроме того, занятия с палками улучшают подвижность грудного отдела позвоночника и плечевых суставов.

«Такие тренировки позволяют скорректировать осанку, уменьшают риск развития сколиоза и других заболеваний позвоночника, сохраняют хорошее самочувствие», – пояснили в администрации.