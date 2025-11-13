В Кашире торжественно открыли благоустроенную Советскую улицу
Благоустройство Советской улицы завершили в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в торжественном мероприятии, организованном в честь этого события, принял глава городского округа Роман Пичугин.
«Он поблагодарил тех, кто трудился над преобразованием улицы Советской и вручил почётные грамоты коллективу компании-подрядчика «Альянс-4» и персонально её гендиректору Артушу Барегамяну и ключевым сотрудникам за успешную реализацию проекта», — говорится в сообщении.В рамках благоустройства на улице обновили инженерные коммуникации, сделали освещение и видеонаблюдение, установили детские и спортивные площадки, перголы с качелями, беседки и лавочки, обустроили фонтан и зоны для чтения, парковки и новые дорожки, а также провели озеленение.