Шесть каширян заняли призовые места на турнире по панкратиону
Спортсмены каширской секции ММА под руководством тренера Александра Пеликанова приняли участие в турнире по панкратиону UBS «Противостояние 3». Его регулярно проводит Московская лига панкратиона, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
«Все участники соревнований проявили силу воли и стремление к победе в каждом поединке. Шесть каширских спортсменов заняли на турнире призовыми места», – рассказали в администрации.
Панкратион – возрождённый древний вид единоборств, который входил в программу античных Олимпийских игр. Это боевое искусство сочетает ударную и борцовскую техники, обладает широким арсеналом приёмов и проводится с использованием защитной экипировки – шлема и перчаток.