Каширские долголеты вяжут носки для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Носки для российских бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, вяжут в студии «Волшебный клубок» при каширском отделении клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Изделия, связанные своими руками, не просто согреют в непогоду, а передадут частичку душевного тепла. Кроме того, вязание помогает и самим мастерицам: этот процесс развивает мелкую моторику, тренирует память, укрепляет нервную систему и развивает творческие способности», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В администрации муниципалитета также напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. В рамка проекта проводятся спортивные и творческие занятия, уроки иностранных языков и компьютерной грамотности и пр. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: +7-496-69-28-147.
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