Каширские лыжники при отсутствии снега тренируются на искусственном покрытии

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Спортсмены под руководством инструктора спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева по лыжным гонкам Михаила Кузьмина тренируются на стадионном поле с искусственным покрытием в условиях отсутствия снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Кузьмин занимается лыжами с детства. В 2002 году стал заниматься в секции полиатлона под руководством Николая Константинова. Именно воспитанники Константинова занимались благоустройством лыжной трассы в Кашире-2.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Кузьмин также популяризирует лыжный спорт в муниципалитете – ведёт группу в соцсети ВК «Лыжные гонки и полиатлон города-героя Кашира».
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
«Лыжная трасса в Кашире – одна из лучших на юге Подмосковья. Здесь созданы все условия, чтобы люди приезжали сюда покататься. Рядом – Дворец спорта «Юбилейный» с раздевалками, удобными парковками. Трасса позволяет проводить масштабные соревнования», – сказал Кузьмин.Родителям воспитанников тренер даёт возможность заняться чем-нибудь полезным, пока дети на тренировке. Им, например, предлагают тренажёры на лыжной базе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Кузьмин также популяризирует лыжный спорт в муниципалитете – ведёт группу в соцсети ВК «Лыжные гонки и полиатлон города-героя Кашира».
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Лора Луганская