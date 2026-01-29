Оперштаб Минтранса Подмосковья в снегопад ликвидировал 30 заторов на дорогах
Оперативный штаб подмосковного Минтранса круглосуточно обеспечивает безопасность дорогах региона, сообщили в пресс-службе ведомства. За два дня снегопада специалисты выявили и ликвидировали более 30 «горячих» точек, где было затруднено или парализовано движение.
В штабе работают представители Минтранса Московской области, Мосавтодора, Центра безопасности дорожного движения и Мострансавто. Они следят за дорожной обстановкой вместе с Госавтоинспекцией, федеральными службами и администрациями округов. Для расчистки дорог, посадочных площадок и помощи буксующим автомобилям направляют уборочную технику и эвакуаторы, ликвидируют пробки.
«Благодаря налаженной работе нам удалось постепенно стабилизировать транспортную обстановку на дорогах Подмосковья. Однако локальные затруднения сохраняются. Сегодня держим на контроле самые загруженные направления, работаем над устранением семи проблемных участков в Ленинском округе, Домодедове и Балашихе. Они образовались из-за повышенной нагрузки и снижения пропускной способности в условиях сильного снегопада», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Так, на шоссе Энтузиастов в Балашихе постоянно дежурит эвакуатор Мострансавто с экипажем ДПС. Дорожники регулярно чистят снег. На Домодедовском шоссе в Домодедове и Каширском шоссе в Ленинском городском округе также круглосуточно следят за обстановкой специалисты. Работы продолжаются и на Носовихинском шоссе в Балашихе. Там оптимизируют движение, проводят очистку и помогают вытащить буксующие фуры.
Среди проблемных участков, где ликвидировали заторы и помогли водителям грузовиков, – трасса А-107, ЦКАД и Ленинградское шоссе в Солнечногорске, съезд с Волоколамского шоссе в Красногорске, Ярославское шоссе в Мытищах, выезд из жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах, проспект Юных Ленинцев в Подольске.
Минтранс Подмосковья снова призвал водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды и сложной дорожной ситуации.