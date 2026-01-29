Оперштаб Минтранса Подмосковья в снегопад ликвидировал 30 заторов на дорогах

29 января 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Оперативный штаб подмосковного Минтранса круглосуточно обеспечивает безопасность дорогах региона, сообщили в пресс-службе ведомства. За два дня снегопада специалисты выявили и ликвидировали более 30 «горячих» точек, где было затруднено или парализовано движение.





В штабе работают представители Минтранса Московской области, Мосавтодора, Центра безопасности дорожного движения и Мострансавто. Они следят за дорожной обстановкой вместе с Госавтоинспекцией, федеральными службами и администрациями округов. Для расчистки дорог, посадочных площадок и помощи буксующим автомобилям направляют уборочную технику и эвакуаторы, ликвидируют пробки.

«Благодаря налаженной работе нам удалось постепенно стабилизировать транспортную обстановку на дорогах Подмосковья. Однако локальные затруднения сохраняются. Сегодня держим на контроле самые загруженные направления, работаем над устранением семи проблемных участков в Ленинском округе, Домодедове и Балашихе. Они образовались из-за повышенной нагрузки и снижения пропускной способности в условиях сильного снегопада», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.