В Кашире стартовал основной этап капремонта школы №1

28 января 2026, 13:39

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В Кашире на улице Маршала Астахова (д. 1) активно реконструируют здание школы №1. Строители уже выполнили половину демонтажных работ и перешли к черновой отделке помещений, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Обновление объекта площадью почти 4 тысячи кв. м ведется по нацпроекту «Молодёжь и дети». Масштабная модернизация включает полную замену инженерных сетей, окон и дверей, ремонт фасада и кровли, а также перепланировку внутренних пространств. Финальным этапом станет благоустройство прилегающей территории и закупка современного оборудования.



Завершить все работы и открыть обновленную школу планируют к началу учебного года — 1 сентября 2026 года