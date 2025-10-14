Каширские шахматисты заняли призовые места на блицтурнире в Воскресенске

14 октября 2025, 17:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юные спортсмены из Каширы завоевали две награды на блицтурнире по шахматам, который состоялся в Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Каширу представляла команда под руководством тренера Сергея Конотопа. Один из его подопечных — Илья Кринёв — победил, набрав одиннадцать баллов из девяти возможных, а ещё один каширянин — Артём Зотов — набрал семь с половиной баллов и занял третье место.





«Хочу поблагодарить детей и их родителей за их упорный труд. Вместе мы — единая команда, состоящая из тренера, дружного коллектива детей и их родителей», — прокомментировал результаты турнира Сергей Конотоп.