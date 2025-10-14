Пауэрлифтер из Красногорска Никонов поставил мировой рекорд

14 октября 2025, 16:35

Денис Никонов (второй справа). Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Спортсмен из подмосковного Красногорска Денис Никонов установил мировой рекорд по жиму штанги и занял первое место в своей возрастной и весовой категории на чемпионате Восточной Европы спортивной федерации WRPF. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Турнир проходил 11-12 октября в Долгопрудном. 43-летний Денис Никонов, выступавший в весовой категории 90 килограммов, поднял штангу весом 300 кг. Это стало мировым рекордом.





«Моя спортивная карьера началась с 2019 года, за это время я дошел от кандидата в мастера спорта до элиты пауэрлифтинга. В прошлом году занял два первых места на соревнованиях в Беларуси, два первых места на соревнованиях в Крыму, летом этого года — первые места на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге», — рассказал Денис Никонов.