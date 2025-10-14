Турнир в новом спорткомплексе Балашихи собрал более 350 юных гимнастов
Более 350 спортсменов приняли участие в турнире по спортивной гимнастике в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Межрегиональный турнир «Первый. Космический!» состоялся в новом центре спортивной и художественной гимнастики «Балашиха». Он был посвящён 68-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Поддержать участников пришел лётчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.
«С третьего класса гимнастика – неотъемлемая часть моей жизни. Именно этот спорт помог мне пройти отбор в отряд космонавтов и облегчил адаптацию. Гимнастика – не просто тренировки, а вид спорта, формирующий характер и дисциплину. Тем, кто мечтает о большом – будь то спорт или космос, – хочу посоветовать стремиться к своей мечте. Она должна стать реальностью не ради наград, а ради ощущения собственной силы и способности к великим свершениям», – сказал Лазуткин, обращаясь к присутствующим.В турнире участвовали спортсмены в возрасте от четырёх до 14 лет из Пензы, Калуги, Обнинска, Москвы, Балашихи и других городов России.