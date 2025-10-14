Турнир в новом спорткомплексе Балашихи собрал более 350 юных гимнастов

14 октября 2025, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 350 спортсменов приняли участие в турнире по спортивной гимнастике в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Межрегиональный турнир «Первый. Космический!» состоялся в новом центре спортивной и художественной гимнастики «Балашиха». Он был посвящён 68-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Поддержать участников пришел лётчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.



Фото: пресс-служба Минспорта МО



«С третьего класса гимнастика – неотъемлемая часть моей жизни. Именно этот спорт помог мне пройти отбор в отряд космонавтов и облегчил адаптацию. Гимнастика – не просто тренировки, а вид спорта, формирующий характер и дисциплину. Тем, кто мечтает о большом – будь то спорт или космос, – хочу посоветовать стремиться к своей мечте. Она должна стать реальностью не ради наград, а ради ощущения собственной силы и способности к великим свершениям», – сказал Лазуткин, обращаясь к присутствующим.