Каширские студенты вышли на уборку в ходе акции «Снежный десант»

30 января 2026, 16:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Студенты профессионального колледжа «Московия» в Кашире вышли на уборку снега у детских садов и школ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Подъезды к зданиям замело во время сильного снегопада.