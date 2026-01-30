Каширские студенты вышли на уборку в ходе акции «Снежный десант»
Студенты профессионального колледжа «Московия» в Кашире вышли на уборку снега у детских садов и школ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Подъезды к зданиям замело во время сильного снегопада.
Для уборки в рамках акции «Снежный десант» студенты использовали лопаты и снеговые щётки, благодаря чему быстро справлялись с наледью и рыхлым снегом. В результате они восстановили доступ и обеспечили безопасность школьников и воспитанников детсада.
В администрации подчеркнули, что рады видеть таких отзывчивых и инициативных молодых людей. Именно они создают позитивные изменения и делают округ теплее и дружелюбнее.
