В зоне Каширского регоператора снизились объёмы вывоза отходов
С начала года в зоне обслуживания Каширского регионального оператора фиксируется устойчивое сокращение объёмов отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С учётом данных за последнюю неделю показатель уменьшился на 26% относительно второй недели января. Общий объем вывезенных отходов распределился следующим образом:
- твёрдых коммунальных отходов — 113 000 м³;
- крупногабаритных — 23 000 м³;
- раздельно собранных — 3 000 м³;
- ликвидированных несанкционированных свалок — 900 м³;
- отходов от уборки территорий — 400 м³.
В условиях текущей погоды своевременный вывоз ТКО зависит от возможности подъезда спецтехники к контейнерным площадкам. Плотная парковка во дворах и машины, оставленные вблизи контейнеров, затрудняют движение техники.
Каширский регоператор обслуживает территории: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.
Уточнить, какой региональный оператор отвечает за вывоз отходов в конкретном районе, можно с помощью интерактивной карты на сайте Министерства по содержанию территорий и ГЖН.
