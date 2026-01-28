В зоне Каширского регоператора снизились объёмы вывоза отходов

28 января 2026, 17:16

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года в зоне обслуживания Каширского регионального оператора фиксируется устойчивое сокращение объёмов отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





С учётом данных за последнюю неделю показатель уменьшился на 26% относительно второй недели января. Общий объем вывезенных отходов распределился следующим образом:

твёрдых коммунальных отходов — 113 000 м³;

крупногабаритных — 23 000 м³;

раздельно собранных — 3 000 м³;

ликвидированных несанкционированных свалок — 900 м³;

отходов от уборки территорий — 400 м³.