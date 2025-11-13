Обновлённая водопроводная станция обеспечит чистой водой 11 000 жителей Щёлкова
В Щёлкове завершили масштабную реконструкцию водопроводной насосной станции №6. Об этом объявил глава городского округа Андрей Булгаков.
Теперь объект представляет собой современный комплекс водоснабжения, который будет обеспечивать чистой водой более 11 000 жителей микрорайонов Богородский, Верхнее Потапово, ЖК «Солнечная долина» и домов на Фряновском шоссе.
«Это очень важный и долгожданный проект для огромного числа наших жителей. Его реализация состоялась согласно плану», – отметил Булгаков.
В ходе реконструкции построили здание станции водоподготовки, пробурили две водозаборные скважины, проложили более 700 метров новых сетей водопровода.
Сейчас на объекте проводят пусконаладочные работы – промывку, хлорирование и отладку систем автоматики.