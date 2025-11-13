Обновлённая водопроводная станция обеспечит чистой водой 11 000 жителей Щёлкова

13 ноября 2025, 16:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В Щёлкове завершили масштабную реконструкцию водопроводной насосной станции №6. Об этом объявил глава городского округа Андрей Булгаков.





Теперь объект представляет собой современный комплекс водоснабжения, который будет обеспечивать чистой водой более 11 000 жителей микрорайонов Богородский, Верхнее Потапово, ЖК «Солнечная долина» и домов на Фряновском шоссе.

«Это очень важный и долгожданный проект для огромного числа наших жителей. Его реализация состоялась согласно плану», – отметил Булгаков.