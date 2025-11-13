Жителей Каширы серебряного возраста приглашают на занятия скандинавской ходьбой
Занятия скандинавской ходьбой проводят в Кашире для членов клуба «Активное долголетие». Тренировки продолжаются, несмотря на дождливую и прохладную погоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Занятия проходят в парке, что делает этот тип физической активности максимально полезным.
«Спорт помогает сохранить здоровье, улучшает настроение, а групповые тренировки дают возможность общаться с единомышленниками и почувствовать поддержку», — говорится в сообщении.Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Здесь можно найти занятия на самые разные вкусы — это и спорт, и танцы, и изучение иностранного языка или повышение компьютерной грамотности. Запись открыта по телефону +7-49669-28-147. Расписание публикуется на сайте проекта.