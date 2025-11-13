Жителей Каширы серебряного возраста приглашают на занятия скандинавской ходьбой

13 ноября 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятия скандинавской ходьбой проводят в Кашире для членов клуба «Активное долголетие». Тренировки продолжаются, несмотря на дождливую и прохладную погоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Занятия проходят в парке, что делает этот тип физической активности максимально полезным.





«Спорт помогает сохранить здоровье, улучшает настроение, а групповые тренировки дают возможность общаться с единомышленниками и почувствовать поддержку», — говорится в сообщении.