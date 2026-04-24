Каширские врачи спасли пациента с застрявшей в пищеводе курятиной
Врачи Каширской больницы помогли пациенту, у которого в пищеводе застрял кусок курицы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В медучреждение обратился пациент с жалобами на затруднение прохождения пищи, рвоту непереваренной едой и ощущение кома в горле. Симптомы возникли за два дня до обращения, а накануне пациент употреблял курицу.
В ходе гастроскопии врачи обнаружили, что просвет пищевода полностью перекрыт плотным пищевым комком. Мужчину немедленно отправили на операцию.
«Самая серьёзная опасность, которую таит в себе плохо пережёванная еда, – асфиксия. Инородное тело может полностью перекрыть дыхательные пути, и человек просто задохнётся. Второй риск – перфорация пищевода и нагноение органов грудной клетки. Это может произойти, если внутри застрянет твёрдая пища или, например, кости от рыбы или мяса. Мы фрагментировали инородное тело с помощью эндоскопа и затем извлекли его. Операция прошла без единого разреза», – рассказала врач-эндоскопист Марина Дадашева.Проходимость пищевода была восстановлена. Сейчас мужчину уже выписали под амбулаторное наблюдение. В региональном Минздраве попросили никогда не отвлекаться и не разговаривать во время еды, а пищу пережёвывать до кашеобразного состояния. Для этого нужно совершить не менее 20-30 жевательных движений.
Если инородное тело попало в организм, и решить проблему самостоятельно не получается, необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью.