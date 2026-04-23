Люберецкие сосудистые хирурги спасли пациента от ампутации ног и некроза кишечника

23 апреля 2026, 16:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Люберецкой больницы спасли мужчину от ампутации ног. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В отделение сосудистой хирургии обратился житель с жалобами на сильные боли в ногах и ухудшение общего состояния. Он с трудом мог пройти 50 метров. Врачи выявили у пациента с помощью компьютерной томографии многоуровневое поражение аорты и артерий нижних конечностей. А сосуд кишечника больного был сужен на 90%.



При отсутствии медицинской помощи ему грозили ампутация ног и некроз кишечника. Для восстановления кровотока срочно нужна была реконструктивная операция.

«В ней участвовали хирургическая и анестезиологическая бригады из восьми специалистов. В течение семи часов мы проводили шунтирование аорты и подвздошных артерий. Нам удалось не только запустить кровоток и спасти конечности, но и восстановить кровоснабжение кишечника. Тем самым был предотвращён некроз, который мог развиться в брюшной полости», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Люберецкой ОКБ Родион Шилов.