В Электростали врачи поставили на ноги пациентку после серьёзной аварии

22 апреля 2026, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Электростальской больницы спасли женщине ногу после страшного ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Пациентку с обширной рваной раной левой ноги доставила в больницу бригада скорой помощи. В результате аварии она содрала кожу от верха бедра до голеностопа, получила проникающее ранение коленного сустава и открытый перелом малоберцовой кости.

«Пострадавшую поместили в реанимацию, где провели интенсивную противошоковую терапию. Затем её перевели в операционную для первичной хирургической обработки раны, которая была сильно загрязнена. Далее нам предстояло провести пересадку собственной кожи женщины с других частей тела. Операция проходила в несколько этапов, каждый из которых оказался успешным», – рассказал травматолог-ортопед Электростальской больницы Абдырасул Осмоналиев.

«Она проходила минимум по три часа в день. Программа включала массаж, физиотерапию и упражнения на тренажёре в виде роботизированного аппарата. Это обеспечивало быстрое и безболезненное восстановление подвижности коленного и тазобедренного суставов. Такие упражнения являются профилактикой тугоподвижности и тромбозов, помогают быстрому заживлению хрящей, улучшают кровообращение», – отметил заведующий отделением реабилитации Электростальской больницы Сиёвуш Муминов.