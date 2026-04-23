Врачи Центра генных дерматозов НИКИ детства за пять лет провели 3000 консультаций
Лечение в Центре генных дерматозов подмосковного НИКИ детства, которому 23 апреля исполнилось пять лет, сейчас проходят более 500 маленьких пациентов. Об этом рассказала директор института Нисо Одинаева.
В центре лечат детей с такими редкими генетическими заболеваниями кожи, как буллёзный эпидермолиз, ихтиоз и другие.
«За пять лет специалисты центра провели около 3000 консультаций. Сейчас на учёте в нём состоят более 500 детей. Важнейшее достижение центра – обеспечение пациентов качественными перевязочными средствами и препаратами генной терапии. У нас сформирована команда узкопрофильных специалистов, так как, например, хрупкость кожи «детей-бабочек» требует от врачей особого подхода. Ведь даже стандартные процедуры без соблюдения специальных протоколов могут стать травматичными», – отметила Одинаева.В 2023 году в Центре генных дерматозов НИКИ детства открыли дневной стационар. В течение дня ребёнок с родителями находится в палате и получает необходимые обследования, а затем проходит консультации всех нужных специалистов без длительного ожидания.
Пройти бесплатное лечение в дневном стационаре центра можно по направлению лечащего врача. Вся необходимая информация для родителей детей с редкими заболеваниями собрана на портале «Детство».