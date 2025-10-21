Каширских долголетов познакомили с терапией, снимающей стресс

21 октября 2025, 16:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире работает комната психологической разгрузки. Она помогает пожилым людям проводить время с пользой в дождливую погоду. Специалисты проводят занятия, которые снижают стресс и улучшают эмоциональное состояние. Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Кашира.