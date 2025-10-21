Каширских долголетов познакомили с терапией, снимающей стресс
В Кашире работает комната психологической разгрузки. Она помогает пожилым людям проводить время с пользой в дождливую погоду. Специалисты проводят занятия, которые снижают стресс и улучшают эмоциональное состояние. Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Кашира.
В «Комнате психологической разгрузки» применяют современное оборудование и разные методы терапии. Например, используют песочную терапию, музыкотерапию и светотерапию. Каждый метод создаёт комфортную атмосферу и помогает расслабиться.
Участники высоко оценили эту инициативу. Многие из них отметили положительный эффект после первых посещений. Регулярные занятия в сенсорной комнате снижают уровень тревожности, устраняют головные боли и улучшают настроение.
Такой подход не только борется с усталостью, но и помогает сохранять психическое здоровье в зрелом возрасте. После занятий люди чувствуют прилив бодрости и спокойствия, что улучшает их самочувствие и скрашивает дождливые дни.
Читайте также: