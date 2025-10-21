В Кашире завершается ремонт подъездов жилых домов

21 октября 2025, 16:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Глава подмосковной Каширы Роман Пичугин проверил ход ремонта подъездов в жилых домах города и микрорайона Ожерелье. В этом году в план включено семь подъездов, из которых четыре уже полностью обновлены, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Завершены работы по адресам: улица Ленина, 2 — в Ожерелье, а также улицы Ленина, 3 и 11/2 — в Кашире. Оставшиеся три подъезда планируется сдать до 30 ноября.



Ремонт включает выравнивание и покраску стен, замену напольных покрытий, дверных блоков и установку новых элементов. В подъездах уже появились современные почтовые ящики, энергоэффективные светильники с датчиками движения и новые выключатели, что делает пространство более комфортным и безопасным.



На 2026 год администрация Каширы ставит задачу увеличить объёмы работ — обновить 33 подъезда в рамках программы улучшения жилищных условий.

