Каширский художник Карамнов создал на городской набережной новый арт-объект

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
На набережной в Кашире появился новый арт-объект. Масштабное граффити с изображением родника и ярких листьев создал местный стрит-арт художник Иван Карамнов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это не первая работа Ивана в городе. Ранее он нарисовал на стене дома по улице Садовой мурал, посвященный воинам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Чтобы точнее перенести рисунок на полотно такого размера, художник использовал собственную технику разметки», – отметили в администрации.
По словам самого художника, идеей мурала было сохранить память о защитниках Отечества
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Лора Луганская