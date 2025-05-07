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Каширский художник Карамнов создал на городской набережной новый арт-объект

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

На набережной в Кашире появился новый арт-объект. Масштабное граффити с изображением родника и ярких листьев создал местный стрит-арт художник Иван Карамнов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это не первая работа Ивана в городе. Ранее он нарисовал на стене дома по улице Садовой мурал, посвященный воинам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Чтобы точнее перенести рисунок на полотно такого размера, художник использовал собственную технику разметки», – отметили в администрации.

По словам самого художника, идеей мурала было сохранить память о защитниках Отечества

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Нарколог Холдин предложил новую традицию празднования Дня Победы
07 мая 2025, 11:44

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Праздничные застолья в России традиционно включают алкогольные напитки, но это приносит вред участникам торжества, а для главных героев Дня Победы — ветеранов и детей войны — спиртное ещё опаснее из-за их возраста, поэтому традицию следует изменить. Об этом заявил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В обществе до сих пор есть традиция отмечать праздники непременно с алкоголем на столе, а еще дарить спиртное мужчинам. Такое алкогольное поздравление ветеранов, детей войны, которым уже очень много лет, может причинить серьёзный вред пожилому человеку. Поэтому от алкоголя в этот день стоит отказаться. А ещё лучше — сделать праздники без спиртного новой семейной традицией», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что праздники без спиртного не помешают людям общаться и радоваться, а у детей на основе этого позитивного примера сформируются здоровые привычки.

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#алкоголь
#здоровье
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В Подмосковье после циклона устранили все нарушения в основной сети 6-110 кВ
07 мая 2025, 11:35

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники компании «Россети Московский регион» полностью завершили восстановительные работы на энергообъектах основой сети 6-110 кВ. Именно они в основном обеспечивают электроснабжение населённых пунктов, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«Целиком закончены в том числе работы по восстановлению высоковольтной сети напряжением 6-10 кВ в наиболее пострадавшем Дмитровском городском округе. Помимо этого, специалисты энергокомпании продолжают отрабатывать индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ, которая непосредственно обеспечивает электроснабжение жилых домов. Компания помогает в организации и проведении ремонтных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство», – отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что по сетям 0,4 кВ напряжение подаётся либо по основной схеме, либо по резервной. Передвижные электростанции позволяют подавать электричество в дома жителей до окончания основных работ на электросетях.

Бригады энергетиков продолжат круглосуточно работать до полного устранения последствий рекордного майского циклона и восстановления электроснабжения всех пострадавших от непогоды потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что в ночь на 2 мая из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. В Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Нарушения электроснабжения затронули более 26 тыс. человек. Последствия непогоды ликвидировали более 200 аварийных бригад.

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На подмосковные маршруты вышли автобусы с портретами фронтовиков
07 мая 2025, 11:21

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Автобусы, украшенные портретами участников Великой Отечественной войны, начали курсировать на маршрутах в Московской области в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба регионального штаба БП.
«В салонах автобусов компании-перевозчика «Мострансавто» разместили около 8 тысяч портретов фронтовиков — семейных героев жителей Московской области. Акция продлится до 12 мая», — говорится в сообщении.
Руководитель регионального штаба Бессмертного полка России, член Комиссии по волонтерству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов рассказал, что такая акция проводится в регионе уже третий год подряд. А в этом году в автобусах появились портреты участников не только Великой Отечественной войны, но и специальной военной операции.

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В Ступине снесли аварийное здание бывшей конторы
07 мая 2025, 10:57

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Нежилое деревянное одноэтажное здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Тепличной улице в Ступине, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание было построено в 1973 году, его общая площадь составляла немногим более 140 квадратных метров. Ранее здание принадлежало сельскохозяйственному предприятию «Белопесоцкое» и использовалось в качестве конторы, но со временем оно обветшало, и постройку забросили. По итогам осмотра здание признали аварийным, внесли в список на ликвидацию и в апреле текущего года снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, который занимала бывшая контора, освобождён от здания и очищен от строительного мусора.

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В Богородском округе отменили часть массовых мероприятий под открытым небом
07 мая 2025, 10:53

Фото: t.me/igorvasilevichsuhin

В Богородском городском округе из соображений безопасности будет отменена часть массовых мероприятий под открытым небом. С таким заявлением выступил глава муниципалитета Игорь Сухин. Он напомнил, что во вторник в Ногинске упал беспилотник.
«К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Все службы отработали слаженно, обломки БПЛА изучают специалисты. Сообщения об атаке беспилотников на Московский регион продолжают поступать, поэтому прошу всех жителей проявить бдительность и помнить о мерах безопасности. А мы приняли решение, помимо парада и салюта, отменить ряд фестивалей и массовых мероприятий под открытым небом», – написал Сухин в своём ТГ-канале.
Он добавил, что, принимая такое решение, власти городского округа во многом опирались на мнение организаторов и участников мероприятий, а также следовали оперативной обстановке и рекомендациям компетентных служб.

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