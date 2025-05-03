Сделать городскую среду более уютной в Кашире помогает искусственный интеллект

Фото: администрация г.о. Кашира
О пользе искусственного интеллекта для улучшения городской среды рассказали в администрации городского округа Кашира в Подмосковье.
Уточняется, что за состоянием дорог помогают следить камеры на автобусах и специальное программное обеспечение. Запись ведется в реальном времени. При помощи оборудования отслеживается заснеженность, опоры освещения, дорожные знаки, разметки, несанкционированная реклама, мусор на обочинах и площадках, и ямы.
Автобусы с камерами уже курсируют в городе и нескольких населенных пунктах, ежедневно отслеживая состояние дорог. Уже проанализированы ситуации на 42 улицах. Видеоотчет получат ответственные подрядные организации для проведения последующих ремонтных работ.
Читайте также:
Губернатор сообщил последнюю информацию о движении пригородных электричек
«Россети» скорректировали сроки ремонта после крупнейшей за 15 лет аварии в Подмосковье
Воробьев рассказал о ликвидации последствий циклона в Подмосковье
«Например, оно (оборудование — прим.ред.) может не только увидеть яму, но и рассчитать её площадь. Этот проект реализован в Казани, и эксперты уже успели оценить его пользу и удобство», — сказано в релизе администрации.
Автобусы с камерами уже курсируют в городе и нескольких населенных пунктах, ежедневно отслеживая состояние дорог. Уже проанализированы ситуации на 42 улицах. Видеоотчет получат ответственные подрядные организации для проведения последующих ремонтных работ.
Читайте также:
Губернатор сообщил последнюю информацию о движении пригородных электричек
«Россети» скорректировали сроки ремонта после крупнейшей за 15 лет аварии в Подмосковье
Воробьев рассказал о ликвидации последствий циклона в Подмосковье
Никита Кротов