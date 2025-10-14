Ученик Каширской спортшколы завоевал награду турнира по быстрым шахматам
Антон Геращенко, обучающий в Каширской спортивной школе, завоевал серебряную медаль на престижном турнире по быстрым шахматам памяти тренера Владимира Архипова. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Кашира.
Соревнования проводились в подмосковном Пущине.
«Антон Геращенко в упорной борьбе набрал восемь из девяти возможных очков и сначала разделил первое-второе место с пущинским шахматистом Никитой Соколовым, а затем, с учётом дополнительных показателей, занял второе место», — говорится в сообщении.Тренером Антона Геращенко является Сергей Конотоп. Он всегда поддерживает своих воспитанников.
Ранее сообщалось, что юные спортсмены из Каширы завоевали две награды на блицтурнире по шахматам, который состоялся в Воскресенске.