Ученик Каширской спортшколы завоевал награду турнира по быстрым шахматам

Антон Геращенко, обучающий в Каширской спортивной школе, завоевал серебряную медаль на престижном турнире по быстрым шахматам памяти тренера Владимира Архипова. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Кашира.



Соревнования проводились в подмосковном Пущине.

«Антон Геращенко в упорной борьбе набрал восемь из девяти возможных очков и сначала разделил первое-второе место с пущинским шахматистом Никитой Соколовым, а затем, с учётом дополнительных показателей, занял второе место», — говорится в сообщении.
Тренером Антона Геращенко является Сергей Конотоп. Он всегда поддерживает своих воспитанников.

Ранее сообщалось, что юные спортсмены из Каширы завоевали две награды на блицтурнире по шахматам, который состоялся в Воскресенске.
