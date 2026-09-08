«Орбита» из Дзержинского выиграла первенство региона по голболу среди юниоров

08 сентября 2026, 18:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Дзержинском городского округа Люберцы состоялось первенство Московской области по голболу среди смешанных команд юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В соревнованиях участвовали пять коллективов из Люберец, Электростали, Королёва, Мытищ, а также сборная Московской области. Всего на площадку вышли 30 слабовидящих спортсменов в возрасте до 19 лет.

«Нам предоставили прекрасные условия для проведения соревнований. Желаю всем получить удовольствие от игры, ярких эмоций и дружбы», – обратилась к участникам президент Федерации спорта слепых Московской области Галина Никитская.