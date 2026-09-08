«Орбита» из Дзержинского выиграла первенство региона по голболу среди юниоров
В Дзержинском городского округа Люберцы состоялось первенство Московской области по голболу среди смешанных команд юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В соревнованиях участвовали пять коллективов из Люберец, Электростали, Королёва, Мытищ, а также сборная Московской области. Всего на площадку вышли 30 слабовидящих спортсменов в возрасте до 19 лет.
«Нам предоставили прекрасные условия для проведения соревнований. Желаю всем получить удовольствие от игры, ярких эмоций и дружбы», – обратилась к участникам президент Федерации спорта слепых Московской области Галина Никитская.По итогам соревнований победителем первенства стала «Орбита». Второе место заняла сборная Московской области, третье – «Восток» из Электростали. Призёров наградили кубками, медалями и грамотами.
Как рассказали в администрации, голбол в СШ «Орбита» развивается с начала года. Турнир такого уровня проводили в Дзержинском впервые. Его организовали при поддержке администрации округа и Федерации спорта слепых Московской области.