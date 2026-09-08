Новый корпус поликлиники в Нахабине откроют в 2028 году

08 сентября 2026, 18:36

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство пятиэтажного корпуса поликлиники, рассчитанного на 550 посещений в смену, продолжается на Институтской в посёлке Нахабино округа Красногорск. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет более 40%.





«В здании завершают монолитные работы, занимаются устройством наружных и внутренних стен и перегородок. Параллельно идёт переустройство инженерных сетей. На площадке заняты свыше 40 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.