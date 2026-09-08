Новый корпус поликлиники в Нахабине откроют в 2028 году
Строительство пятиэтажного корпуса поликлиники, рассчитанного на 550 посещений в смену, продолжается на Институтской в посёлке Нахабино округа Красногорск. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет более 40%.
«В здании завершают монолитные работы, занимаются устройством наружных и внутренних стен и перегородок. Параллельно идёт переустройство инженерных сетей. На площадке заняты свыше 40 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.В здании общей площадью более семи с половиной тысяч квадратных метров будут работать специалисты, участвующие в диспансеризации. Кроме того, там откроют детский дневной стационар на восемь коек. С основным зданием полклиники корпус соединит тёплый переход на уровне четвёртого этажа.